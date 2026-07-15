Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Abonnement verfügbar
QP2834/23
QP4631/65
QP2724/20R1
QP2734/20
QP2734/20R1
QP2834/20R1
QP4530/30R1
QP4631/65R1
QP6541/15R1
QP6551/30R1
Trimmen, stylen und rasieren
2 x 360-Grad-Klinge
Recycelbare Verpackung aus Papier**
Klinge hält bis zu 4 Monate*
Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Passt auf alle OneBlade Produkte: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Die langlebigen Edelstahlklingen müssen erst nach 4 Monaten* ausgetauscht werden. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt ist, wenn diese nicht mehr die optimale Leistung bietet. Dann sollte die Klinge ausgetauscht werden. *Für eine optimale Rasur. Basierend auf zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
4.3
von 5
4425
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
SmileY1987
15/07/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Perfekter Rasierer für den Alltag
Ich bin mit dem Philips OneBlade 360 Face sehr zufrieden. Er rasiert schnell, gründlich und hautschonend. Besonders gefällt mir, dass er auch empfindliche Haut nicht reizt. Der Akku hält lange und das Gerät ist leicht zu reinigen. Ich benutze ihn regelmäßig und kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und praktischen Rasierer sucht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Günni 68
20/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Rasieren 😀
ich bin sehr zufrieden mit diesem Rasierer. er ist gut einzustellen, leicht in der Handhabung. die App Anbindung ist auch sehr super mit den Schablonen vor als Vorlage für eine Bart Zuschnitt.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Gabella
17/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super in der Handhabung
Zum ausrasieren vom Nachwuchs und für die Beine rasieren ist er super.
Vorteile
Langlebig
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Bei entsprechenden Einrichtungen