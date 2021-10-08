ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

OneBlade Ersatzklinge 360

Support

OneBladeErsatzklinge 360

QP420/50

OneBlade Ersatzklinge 360

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Ersatzteile und Zubehör

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Einen Produktaustausch initiieren

Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips

Produktgarantien anzeigen

Hier finden Sie die Garantiebedingungen für Ihr Philips Produkt

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter