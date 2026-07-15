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Trimmen, Stylen, Rasieren
360-Grad-Klinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
4.3
von 5
4425
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
SmileY1987
15/07/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Perfekter Rasierer für den Alltag
Ich bin mit dem Philips OneBlade 360 Face sehr zufrieden. Er rasiert schnell, gründlich und hautschonend. Besonders gefällt mir, dass er auch empfindliche Haut nicht reizt. Der Akku hält lange und das Gerät ist leicht zu reinigen. Ich benutze ihn regelmäßig und kann ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und praktischen Rasierer sucht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2734/20 Face verfasst
Date of Use 2025-05-27
Günni 68
20/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Rasieren 😀
ich bin sehr zufrieden mit diesem Rasierer. er ist gut einzustellen, leicht in der Handhabung. die App Anbindung ist auch sehr super mit den Schablonen vor als Vorlage für eine Bart Zuschnitt.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 mit App-Anbindung QP4530/30 Face verfasst
Gabella
17/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super in der Handhabung
Zum ausrasieren vom Nachwuchs und für die Beine rasieren ist er super.
Vorteile
Langlebig
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2724/20 Face verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich mit dem Vorgängermodell QP210
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.