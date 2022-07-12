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Unübertroffener Hautschutz für den Intimbereich
Philips OneBlade Intimate wurde für eine sanfte Rasur empfindlicher Bereiche entwickelt. Der einzigartige Hautschutz bietet dir zusätzlichen Schutz bei der Pflege deines Intimbereichs.
Dieses Produkt
OneBlade Intimate
SkinProtect Klinge
€ 27,99
OneBlade Intimate
SkinProtect Klinge
€ 17,99
€ 27,99
€ 27,99
Für den Intimbereich
2 x SkinProtect Klinge
Passend für alle OneBlade Handstücke
Eine Klinge hält bis zu 4 Monate**
Mit der einzigartigen Technologie von OneBlade wird die Körperpflege ganz einfach. Die schnelle Schneideeinheit (12.000 Bewegungen/Min.) schneidet Haare schnell und effizient, egal, ob du Stoppeln trimmst, deinen Bart stylst oder den Intimbereich rasierst.
Die OneBlade SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz genau dort, wo er am wichtigsten ist. Dank ihres schützenden Designs passt sie sich jeder Kontur empfindlicher Körperbereiche wie Achseln und Intimbereich an, ohne zu kurz zu schneiden. Für eine angenehme Rasur – selbst an empfindlichen Körperstellen.
Die langlebigen Edelstahlklingen von OneBlade wurden für lang anhaltende Schärfe entwickelt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ersetzen Sie die Klinge alle 4 Monate*.
4.0
von 5
185
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Panda2004
12/07/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
One blade ersatzklingen
Die one blade ersatzklingen und der rasierer selbst ist in einer guten Qualität ich bin zufrieden außer das die ersatzklingen sehr teuer sind
Vorteile
Nass und trocken rasieren kannst
Nachteile
Das er und die ersatzklingen so teuer sind
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2022-01-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2022-01-12
Wuff61
24/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Qualität
Zum rasieren. Hält überdurchschnittlich lange. Tolles Produkt
Vorteile
Lange Schärfe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2020-03-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2020-03-24
spanoki
15/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles was Mann braucht.
Die OneBlade Klingen sind für die Rasur bzw. kürzung bei einem Vollbart das ultimative Werkzeug . Wie bei anderen Bardschneider gibt es weit weniger zu Reinigen im Umfeld. Schneideleistung für das kleine Ding ist enorm . Werde sie wieder kaufen.
Vorteile
Ideal auf Reisen und zu Hause.
Nachteile
Ist es wert, könnte aber billiger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2019-03-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2019-03-15
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Recycelbare Verpackung aus Papier