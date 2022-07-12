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Geld-zurück-Garantie

OneBlade IntimateSkinProtect Klinge

QP229/50

4

| (185) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

Unübertroffener Hautschutz für den Intimbereich

Philips OneBlade Intimate wurde für eine sanfte Rasur empfindlicher Bereiche entwickelt. Der einzigartige Hautschutz bietet dir zusätzlichen Schutz bei der Pflege deines Intimbereichs.

Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

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OneBlade Intimate SkinProtect Klinge

OneBlade Intimate
SkinProtect Klinge

€ 27,99

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Für den Intimbereich

Unübertroffener Hautschutz für den Intimbereich

  • Für den Intimbereich

  • 2 x SkinProtect Klinge

  • Passend für alle OneBlade Handstücke

  • Eine Klinge hält bis zu 4 Monate**

Schneidet Haare, nicht dein Selbstvertrauen

Schneidet Haare, nicht dein Selbstvertrauen

Mit der einzigartigen Technologie von OneBlade wird die Körperpflege ganz einfach. Die schnelle Schneideeinheit (12.000 Bewegungen/Min.) schneidet Haare schnell und effizient, egal, ob du Stoppeln trimmst, deinen Bart stylst oder den Intimbereich rasierst.

Zusätzliche Schutzschicht für empfindliche Körperzonen

Zusätzliche Schutzschicht für empfindliche Körperzonen

Die OneBlade SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz genau dort, wo er am wichtigsten ist. Dank ihres schützenden Designs passt sie sich jeder Kontur empfindlicher Körperbereiche wie Achseln und Intimbereich an, ohne zu kurz zu schneiden. Für eine angenehme Rasur – selbst an empfindlichen Körperstellen.

Langlebige Klingen*, einfach auszutauschen

Langlebige Klingen*, einfach auszutauschen

Die langlebigen Edelstahlklingen von OneBlade wurden für lang anhaltende Schärfe entwickelt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ersetzen Sie die Klinge alle 4 Monate*.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

185

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

12/07/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

One blade ersatzklingen

Die one blade ersatzklingen und der rasierer selbst ist in einer guten Qualität ich bin zufrieden außer das die ersatzklingen sehr teuer sind

Vorteile

Nass und trocken rasieren kannst

Nachteile

Das er und die ersatzklingen so teuer sind

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2022-01-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2022-01-12

24/03/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Qualität

Zum rasieren. Hält überdurchschnittlich lange. Tolles Produkt

Vorteile

Lange Schärfe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2020-03-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2020-03-24

15/03/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles was Mann braucht.

Die OneBlade Klingen sind für die Rasur bzw. kürzung bei einem Vollbart das ultimative Werkzeug . Wie bei anderen Bardschneider gibt es weit weniger zu Reinigen im Umfeld. Schneideleistung für das kleine Ding ist enorm . Werde sie wieder kaufen.

Vorteile

Ideal auf Reisen und zu Hause.

Nachteile

Ist es wert, könnte aber billiger sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2019-03-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Date of Use 2019-03-15

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. Recycelbare Verpackung aus Papier