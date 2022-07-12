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OneBlade2 x SkinProtect Klinge

QP229/50

4
| (183) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

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Dieses Produkt

OneBlade 2 x SkinProtect Klinge

OneBlade
2 x SkinProtect Klinge

€ 27,99

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OneBlade

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Generalüberholt Intimate

QP1924/30R1

Rasieren und trimmen mit zusätzlichem Hautschutz

Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • 2 x Ersatzklingen

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Klinge hält bis zu 4 Monate*

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.

Rasieren Sie sich ganz einfach in beide Richtungen

Rasieren Sie sich ganz einfach in beide Richtungen

Die zweiseitige Klinge ermöglicht es Ihnen, in beide Richtungen zu rasieren, um auch schwierige Stellen mühelos zu erreichen, klare Konturen zu erzielen oder Ihrem Styling den letzten Schliff genau dort zu verleihen, wo Sie es sich wünschen.

Klingen halten bis zu 4 Monate*

Klingen halten bis zu 4 Monate*

Die Klingen aus Edelstahl sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

183

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

12/07/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

One blade ersatzklingen

Die one blade ersatzklingen und der rasierer selbst ist in einer guten Qualität ich bin zufrieden außer das die ersatzklingen sehr teuer sind

Vorteile

Nass und trocken rasieren kannst

Nachteile

Das er und die ersatzklingen so teuer sind

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

24/03/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Qualität

Zum rasieren. Hält überdurchschnittlich lange. Tolles Produkt

Vorteile

Lange Schärfe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

15/03/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles was Mann braucht.

Die OneBlade Klingen sind für die Rasur bzw. kürzung bei einem Vollbart das ultimative Werkzeug . Wie bei anderen Bardschneider gibt es weit weniger zu Reinigen im Umfeld. Schneideleistung für das kleine Ding ist enorm . Werde sie wieder kaufen.

Vorteile

Ideal auf Reisen und zu Hause.

Nachteile

Ist es wert, könnte aber billiger sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. Recycelbare Verpackung aus Papier