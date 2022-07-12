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Dieses Produkt
OneBlade
2 x SkinProtect Klinge
€ 27,99
OneBlade
1 x SkinProtect Klinge
€ 17,99
€ 27,99
€ 27,99
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
2 x Ersatzklingen
Passt auf alle OneBlade Handstücke
Klinge hält bis zu 4 Monate*
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
Die zweiseitige Klinge ermöglicht es Ihnen, in beide Richtungen zu rasieren, um auch schwierige Stellen mühelos zu erreichen, klare Konturen zu erzielen oder Ihrem Styling den letzten Schliff genau dort zu verleihen, wo Sie es sich wünschen.
Die Klingen aus Edelstahl sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Panda2004
12/07/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
One blade ersatzklingen
Die one blade ersatzklingen und der rasierer selbst ist in einer guten Qualität ich bin zufrieden außer das die ersatzklingen sehr teuer sind
Vorteile
Nass und trocken rasieren kannst
Nachteile
Das er und die ersatzklingen so teuer sind
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Wuff61
24/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Qualität
Zum rasieren. Hält überdurchschnittlich lange. Tolles Produkt
Vorteile
Lange Schärfe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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spanoki
15/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles was Mann braucht.
Die OneBlade Klingen sind für die Rasur bzw. kürzung bei einem Vollbart das ultimative Werkzeug . Wie bei anderen Bardschneider gibt es weit weniger zu Reinigen im Umfeld. Schneideleistung für das kleine Ding ist enorm . Werde sie wieder kaufen.
Vorteile
Ideal auf Reisen und zu Hause.
Nachteile
Ist es wert, könnte aber billiger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Recycelbare Verpackung aus Papier