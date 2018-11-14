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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

PT735/16

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Eine noch gründlichere und sauberere Rasur
Der neue Philips PowerTouch Elektrorasierer bringt Power in Ihren Morgen. Ihr Rasierer ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über Rasierleistung durch Super Lift & Cut und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Eine noch gründlichere und sauberere Rasur

  • DualPrecision-Scherköpfe

  • Flexible Scherköpfe

Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden

Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden

Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

14/11/2018

Österreich

Österreich

super Rasierer

super Rasierer mit einfacher Reinigung mit Wasser.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/03/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

sehr gutes Produkt

Hätte nicht gedacht, das der recht leichte Rasierer so gut rasiert. Batterieladung reicht sehr lange.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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23/11/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr Gut

Bin sehr zufrieden mit dem Rasierer,sehr gutes Rasier ergebnies. Aku auch sehr zu frieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 