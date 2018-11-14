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Eingestellt
Flexible ComfortCut-Scherköpfe
Flexible Scherköpfe
Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
Netzbetrieb - für eine zuverlässige Rasur, auf die Sie immer zählen können.
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
kurtmax
14/11/2018
Österreich
super Rasierer
super Rasierer mit einfacher Reinigung mit Wasser.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Feuerbruno
11/03/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
sehr gutes Produkt
Hätte nicht gedacht, das der recht leichte Rasierer so gut rasiert. Batterieladung reicht sehr lange.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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58fri
23/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr Gut
Bin sehr zufrieden mit dem Rasierer,sehr gutes Rasier ergebnies. Aku auch sehr zu frieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.