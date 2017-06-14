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Eingestellt
M1MKIIWT/00
Erhältlich in
HiFi-Sound, sorgfältige Herstellung
Der Philips Fidelio M1MKII bietet eine Kombination aus erstklassigem Sound und wahrem Komfort in einem kultigen Design. Er wurde von Experten entwickelt und für ein Musikerlebnis in HD hergestellt. Das leichte und dennoch robuste Design sorgt unterwegs zudem für eine hervorragende Geräuschisolierung.
High Resolution Audio
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.
Der Fidelio Kopfhörer verfügt über eine akustische Abschirmung, die auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der internen Kammer basiert, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Sie erhalten nicht nur eine hervorragende Basswiedergabe, sondern genießen auch jedes Detail Ihrer Musik, ohne Personen in Ihrer Umgebung zu stören.
Die doppelschichtigen Ohrmuscheln des Philips Fidelio M1MKII wurden speziell zur Reduzierung von Resonanzen und Vibrationen für wahrhaft präzisen und glasklaren Sound entwickelt, sodass Sie alle Details wahrnehmen können. Die robuste Lagenkonstruktion des M1MKII sorgt für Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort, damit Sie jahrelang Freude an diesem musikalischen Begleiter haben.
2.6
von 5
16
Bewertungen
cookie1
14/06/2017
United Kingdom
Fantastic design and amazing sound
I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.
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Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst
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ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
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Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic verfasst
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Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
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