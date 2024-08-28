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Elektrische Zahnbürsten
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
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Was bedeuten die Akkustandsanzeigen auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
Kann ich die Sonicare App mit der Apple Health-App synchronisieren?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
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Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert zu stark
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
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