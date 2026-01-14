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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • All-in-One Bürstenkopf für bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung
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Geld-zurück-Garantie

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
grau
grau
All-in-One Bürstenkopf für bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung
Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine umfassende Mundpflege. Mit den Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene

All-in-One Bürstenkopf für bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung

  • Bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung

  • Bis zu 7-mal gesünderes Zahnfleisch

  • 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen + vibrierendem Lichtring Drucksensor

  • USB-Reiseetui + Ladeglas

  • Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App

20 x effektiver bei Plaque*, sanft zum Zahnfleisch

20 x effektiver bei Plaque*, sanft zum Zahnfleisch

Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

433

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

14/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Umstieg von einer elektrischen zu einer Ultraschal

Positiv : Die Zähne werden wirklich heller und schöner. Kleines Manko: in der App wird die Position der Zahnbürsten schlecht erkannt. Es putzt aber auch einfach ein jeder in einem anderen Winkel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

07/02/2022

Österreich

Österreich

Großartige Funktionen

Hervorragende Zahnbürste. Putzt perfekt bzw. sehr gründlich

Vorteile

Putzt perfekt

Nachteile

Keine allzu große Langlebigkeit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klasse Zahnbürste.

Sehr gute, gründlich putzende Zahnbürste. Ist bereits die dritte oder vierte ihrer Art. Nach ein paar Jahren sind auch elektrische Zahnbürsten zu ersetzen... kein Wunder bei täglich zwei Putzvorgängen. Perfekt sind die Zahnputzptogramme und die Kopplung mit dem iPhone.

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Akku-Zahnbürste verfasst

Date of Use 2026-07-01

Diese Bewertung wurde für DiamondClean Smart 9400 HX9917/90 Akku-Zahnbürste verfasst

Date of Use 2026-07-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. In 6 Wochen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

  3. In weniger als 2 Tagen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste.