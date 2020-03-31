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NEU: Next-Generation DiamondClean

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  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
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Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9362/67

HX9360

4.3
| (3246) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Erhalten Sie weißere Zähne mit unserer eleganten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zu Sonicare.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • Ladeglas

  • USB-Reiseladeetui

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

3246

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

31/03/2020

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht !!!

Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, Zähne werden weisser durch regelmäßiges Putzen und der Akku hält auch sehr lange !! Weiter so !!!

Vorteile

sehr handlich auch im Urlaub genauso praktisch mit dem Case

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9312/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/12/2019

Österreich

Österreich

Über 6 Jahre volle Zufriedenheit

Musste erst nach 6 Jahren voller Zufriedenheit ausgetauscht werden. Bleibt zu hoffen, dass das neue Modell zumindest annähernd so lange durchhält.

Vorteile

Reiseetui mit Lademöglichkeit

Nachteile

Das neuere Modell hat keinen Netzadapter beigepackt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/04/2019

Österreich

Österreich

Tolle Schallzahnbürste

Tolle Schallzahnbürste, die gut in der Hand liegt, super schön putzt, ein sehr angenehmes Gefühl auf den Zähnen zurücklässt und auch noch einen super lange haltenden Akku hat. Sehr empfehlenswert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9372/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode