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Eingestellt
HX9342/02
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
4.0
von 5
77
Bewertungen
Krawallo
12/03/2021
Österreich
Absolut überzeugt
Leider hat gestern meine Zahnbürste den Geist aufgegeben. Deshalb bin ich heute sofort in ein Fachgeschäft gefahren und mir eine neue Philips DiamondClean gekauft. Bei registrieren der neuen Zahnbürste habe ich bemerkt, dass das alte Produkt ganze 8 Jahre und 3 Monate gehalten hat. Das hat mich wirklich beeindruckt. Hoffe das neue Produkt hält genauso lange. Ich möchte auf jeden Fall nie wieder eine andere Zahnbürste uns freue mich schon auf das neue Putzerlebnis.
Vorteile
Lange Lebensdauer
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9342/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-12
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9342/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-12
traveljoe
22/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
gutes, ausgereiftes Produkt
Die Sonicare DiamondClean ist unsere liebste Zahnbürste. Wir haben mehrere davon, für zuhause und unterwegs.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9342/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Kaffeeman
19/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Zahnbürste
Eine sehr gute Zahnbürste mit tollem Design, wie Aufladen im Zahnputzglas oder dem Reiseetui.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9342/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9342/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm