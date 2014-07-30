Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX9322/12
HX9340
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
1 Reiseetui
mit Polish-Modus
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
120
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Marta
30/07/2014
Österreich
Wunderschön
Ich habe mir die Zahnbürste im Online bestellt. Wow, meine Zähne sind jetzt schon weißer und fühlen sich super gut an. Ich würde Sie deshalb auch jedem weiterempfehlen. Vielen Dank Philips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Jaba
10/05/2014
Österreich
Normalerweise mache ich keine Werbung
Ich bin so von dieser Zahnbürste überzeugt dass ich mir die Zeit nehme darüber zu berichten. Schon in jungen Jahren hatte ich Probleme mit meinen Zähnen. Ich bekam leicht Karies und war sehr oft bei meinem Zahnarzt. Auf gesuch meines Arztes eine elektrische Zahnbürste zuzulegen kaufte ich in den nächsten Tagen eine, es stach mir die Sonicare ins Auge, natürlich hatte sie ihren stolzen Preis, dennoch hatte ich noch nie so eine Zahnbürste gesehen und kaufte sie mir. Ich bereue es nicht! Mittlerweile nach 3 Jahren habe ich mir die zweite Sonicare zugelegt und würde es wieder tun. Kein Karies mehr und mein Zahnarzt machte auch die Bemerkung, dass die Zähne besser aussehen als vor einem halben Jahr. Die darauf folgenden Jahre hörte auch das Bohren auf. Mittlerweile haben alle in meine Familie eine Sonicare. Die Produktbeschreibung hält was sie verspricht, die Zähne werden wirklich weißer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Alex82
29/07/2013
Österreich
Spitze
Nach dem Umstieg von meiner alten Elektrobürste auf dieses Wunderwerk wurde ich wirklich überrascht. Die Reinigungsleistung ist enorm und das Design und die Benutzerfreundlichkeit wirklich Ansprechend. 1A Produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm