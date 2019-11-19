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Eingestellt

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6341/02

4.7
| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Fördert eine gesunde Putzroutine
Philips Sonicare elektrische Zahnbürste für ein bezauberndes Kinderlächeln
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Kinderzahnbürste

Fördert eine gesunde Putzroutine

  • 2 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

Die Putzzeit wird über 90 Tage langsam erhöht, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Vorteile

Qualität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Spitzenmäßig für Kinder

Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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31/08/2013

Deutschland

Deutschland

Super

Habe die Zahnbürste für unsere 2jährige Tochter gekauft, da sie sich nicht gern die Zähne putzen lässt. Mit dieser Zahnbürste kann ich ihr fix und dazu gründlich die Milchzähne putzen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6341/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm