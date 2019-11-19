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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne
Die Putzzeit wird über 90 Tage langsam erhöht, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht sind.
4.7
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Vorteile
Qualität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tester2000
27/12/2014
Deutschland
Spitzenmäßig für Kinder
Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zahnfee79
31/08/2013
Deutschland
Super
Habe die Zahnbürste für unsere 2jährige Tochter gekauft, da sie sich nicht gern die Zähne putzen lässt. Mit dieser Zahnbürste kann ich ihr fix und dazu gründlich die Milchzähne putzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6341/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm