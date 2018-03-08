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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
8 Aufkleber
Diese Philips Sonicare elektrische Zahnbürste hat zwei Bürstenkopfgrößen, die speziell für eine sanfte Reinigung und den Schutz der Zähne während des Wachstums entworfen wurden.
Um Kinder beim angemessenen Putzen zu unterstützen und auf natürliche Weise ein gesundes Putzverhalten zu fördern, erhöht diese elektrische Zahnbürste über 90 Tage hinweg langsam die Putzzeit, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht wurden.
Mit zwei kinderfreundlichen Einstellungen sorgt diese leistungsstarke Zahnbürste für eine optimale Reinigung in den unterschiedlichen Altersstufen: eine niedrige Einstellung für jüngere Kinder und eine hohe Einstellung für ältere Kinder
4.4
von 5
209
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Sabsi18
08/03/2018
Österreich
Coole Zahnbürste für Kinder
Mit dieser Zahnbürste macht das Zähneputzen für Kinder gleich noch mehr Spaß. Das Design ist ansprechend. Unser Sohn durfte sich seinen Favoriten aussuchen. Die Zeit ist ideal und durch das Erinnern mittels Summton zum Wechseln ist es auch abwechslungsreich und geht schnell vorbei.
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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Roma
05/01/2018
Österreich
Einfach Handhabung
Die Zahnbürste liegt gut in kleinen Kinderhände, ist gut zu bedienen und das Zähneputzen erfolgt praktisch von alleine.
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Marion
11/04/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt auch für Erwachsene eine Alternative
Ich verwende die Sonicare for Kids selbst (37 Jahre) und bin begeistert.
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
an schwer erreichbaren Stellen
Philips Sonicare in einer Umfrage unter Zahnärzten aus den USA mit Kindern im Alter von 4-10
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag