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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne
Die Putzzeit wird über 90 Tage langsam erhöht, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht sind.
4.4
von 5
209
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Sabsi18
08/03/2018
Österreich
Coole Zahnbürste für Kinder
Mit dieser Zahnbürste macht das Zähneputzen für Kinder gleich noch mehr Spaß. Das Design ist ansprechend. Unser Sohn durfte sich seinen Favoriten aussuchen. Die Zeit ist ideal und durch das Erinnern mittels Summton zum Wechseln ist es auch abwechslungsreich und geht schnell vorbei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Roma
05/01/2018
Österreich
Einfach Handhabung
Die Zahnbürste liegt gut in kleinen Kinderhände, ist gut zu bedienen und das Zähneputzen erfolgt praktisch von alleine.
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Marion
11/04/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt auch für Erwachsene eine Alternative
Ich verwende die Sonicare for Kids selbst (37 Jahre) und bin begeistert.
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm