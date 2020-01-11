Ich habe Bürstenköpfe kostenlos von Philips zu Verfügung gestellt bekommen. Philips hat keinen Einfluss auf meine Bewertung. Wie gesagt habe ich Bürstenköpfe in Ultra soft bekommen. Lieferung kam in einer zu großen Schachtel an und die Bürstenköpfe sind bzw. Waren in Kunststoff verpackt in der man sehr schwer reinkommt aaaber ich muss dazu sagen das es hygienisch verpackt war. Na ja es geht ja nicht um die Verpackung sondern um die Bürstenköpfe selber. Ich hatte die elektrische Zahnbürste erst vor 2 Monaten zum Geburtstag bekommen. Zu meinen Zähnen muss ich sagen das sie sehr empfindlich sind. Seit ich aber diese Bürstenköpfe habe ist es schon viel besser geworden. Der Bürstenkopf lässt sich leicht aufstecken und sitzt sicher. Mein Zahnfleischbluten ist m einiges besser geworden. Nach jedem Putzen habe ich ein sauberes Gefühl im Mund und auf den Zähnen. Es handelt sich um qualitativ hochwertige Ersatzköpfe, die nicht sofort verschließen. Ich persönlich würde es sofort weiterempfehlen für alle die auf ihre Zähne achten.