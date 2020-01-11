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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX962K
HX9631/16
HX962G
HX9691/02
HX962V
HX9691/06
HX9601
HX9601/03
HX962P
HX9661/02
HX960G
HX9601/02
HX684E
HX6821/47
HX6848/92
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch
Dieser Philips Sonicare Zahnbürstenkopf verfügt über besonders weiche Borsten für eine schonende und effektive Reinigung. Darüber hinaus schont das Borstenprofil die Zähne und sorgt so für eine besonders sanfte Reinigung. Der Bürstenkopf steht auch in kleinerer, kompakter Größe für eine präzise Reinigung zur Verfügung.
Unser Philips Sonicare Sensitive Zahnbürstenkopf bietet nachweislich eine bessere Plaque-Entfernung als beim Putzen mit einer Handzahnbürste.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
4.4
von 5
32
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Robbie309
11/01/2020
Österreich
Teil der Aktion
Schonende, effiziente Reinigung!
Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, möchte jedoch darauf hinweisen, dass Philips keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung nimmt. Bereits beim Auspacken der Bürstenköpfe fällt die hochwertige Verarbeitung der Bürsten auf. Ich habe das Produkt jetzt 5 Wochen lang getestet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bürstenköpfe entfernen Plaque sehr effizient und sind dennoch sanft zum Zahnfleisch. Man hat das Gefühl, dass dieses zusätzlich "durchmassiert" wird. Als zusätzlicher positiver Effekt ist zu erwähnen, dass meine Zähne strahlend weiß erscheinen. Das Ergebnis hat sich bereits nach ca. 2 Wochen eingestellt. Verfärbungen werden also zusätzlich beseitigt. Wichtig finde ich zudem die "Anzeigefunktion" der blauen Borsten. In ca. 6 Wochen sollten sich diese weiß verfärben und anschließend ausgetauscht werden. Insgesamt handelt es sich bei den Philips Sonicare S Sensitive Standard-Bürstenköpfen um ein sehr gelungenes Produkt, das ich künftig definitiv verwenden und weiterempfehlen werde.
Vorteile
Effiziente und vor allem schonende Reinigung
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Bellafina
22/12/2019
Österreich
Teil der Aktion
Klasse
Reinigt sanft und super gründlich. Preis Leistung passen ganz gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Alex_362122
22/12/2019
Österreich
Sanfte Reinigung
Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, möchte jedoch darauf hinweisen, dass Philips keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung nimmt. Bereits beim Auspacken der Bürstenköpfe fällt deren hochwertige Aufmachung auf. Ich habe das Produkt jetzt drei Wochen lang verwendet, und muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Im Unterschied zur herkömmlichen Handzahnbürste hinterlassen sie ein extrem sauberes und reines Gefühl auf den Zähnen, ohne jedoch während der Reinigung ein unangenehmes Gefühl zu verspüren. Ich habe mit sehr empfindlichen Zähnen zu kämpfen, und muss stets darauf achten nicht zu viel Druck auszuüben. Mit diesen Bürstenköpfen habe ich das Gefühl meinen Zähnen etwas gutes zu tun.
Vorteile
sehr schonende Reinigung, gutes Gefühl
Nachteile
-
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst