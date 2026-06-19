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Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Einfache Zahnzwischenraumreinigung in nur 60 Sekunden
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Neu

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Munddusche

HX3333/23

Erhältlich in

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Einfache Zahnzwischenraumreinigung in nur 60 Sekunden
Fügen Sie die Zahnzwischenraumreinigung mühelos Ihrer täglichen Routine hinzu – mit dem Philips Sonicare Compact Flosser 1000. In nur 60 Sekunden entfernt er bis zu 99,9 % Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands. Dank seines zusammenklappbaren Designs eignet er sich perfekt für unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen*

Einfache Zahnzwischenraumreinigung in nur 60 Sekunden

  • Kompaktes und tragbares Design

  • Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Bereichen*

  • Bis zu 100 % gesünderes Zahnfleisch als mit Zahnseide**

  • 3 Putzprogramme

  • 21 Tage Akkulaufzeit***

Sanfte und gleichzeitig effektive Plaqueentfernung

Sanfte und gleichzeitig effektive Plaqueentfernung

Der Philips Sonicare Compact Flosser 1000 ist sanft, effektiv und jederzeit einsatzbereit. Der Flosser entfernt in nur 60 Sekunden bis zu 99,9 % Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands*.

Bis zu 100 % gesünderes Zahnfleisch im Vergleich zu Zahnseide**

Bis zu 100 % gesünderes Zahnfleisch im Vergleich zu Zahnseide**

Der Philips Sonicare Compact Flosser 1000 ist bis zu 100 % effektiver als Zahnseide und verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs in nur 4 Wochen**.

Kompaktes und tragbares Design

Kompaktes und tragbares Design

Der Flosser ist kompakt und für unterwegs konzipiert. Der zusammenklappbare 200-ml-Wassertank lässt sich im leeren Zustand über den Griff schieben und erleichtert so die Aufbewahrung zu Hause oder das Verstauen in einer Tasche auf Reisen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. In einer In-vitro-Studie, tatsächliche Ergebnisse können variieren

  2. nach 4 Wochen im Vergleich zu Zahnseide bei Verwendung der Standarddüse

  3. basierend auf einer Anwendung pro Tag mit einer Dauer von 1 Minute