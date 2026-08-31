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CP2149/02
USB-A-Kabel für flexibles Laden
Mit diesem USB-A-Ladekabel können Sie das Reiseladeetui an Ihren Laptop oder einen kompatiblen USB-Netzadapter anschließen.
Dieses Produkt
Philips Sonicare
USB-A-Ladekabel
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F1 Standard nozzle
Mundduschendüse
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HX710A
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HX7119/02
Weiß
EU/UK
Kabellänge: 95 cm
Kabelloser Power Flosser 3000
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).