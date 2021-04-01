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- Quad Stream-Düse
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HX3062/00
Eine mühelose, gründliche Reinigung
Für maximale Erfassung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch, und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.Alle Vorteile ansehen
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Mundduschendüse
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Für maximale Abdeckung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.
Um eine möglichst effektive Reinigung zu erhalten, sollten die Philips Sonicare Düsen alle sechs Monate ausgetauscht werden.
Der Philips Power Flosser ist bis zu 180 % effektiver als Zahnseide bei der gründlichen Zahnzwischenraumreinigung, was zu einem gesünderen Zahnfleisch führt. *1
Kompatibilität
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
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