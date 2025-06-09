Ich hatte das Glück den tollen Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 testen zu dürfen und ich bin total begeistert! Zahnseide war gestern das ist das absolute must have für jeden der Zahnseide benutzt! Die Zähne werden so toll in den engsten Zahnzwischenräumen gesäubert und alles ohne großen Aufwand und ohne bluten! Es ist absolut Zahnfleischfreundlich und einfach eine tolle Sache zum vorbeugen von Karies! Es gibt zwei verschiedene Modie einmal "clean" für die tägliche Reinigung und einmal "deep clean" für die besonders gründliche Reinigung! In beiden Modie lässt sich die Intensität in drei Stufen einstellen. Zudem gibt es zwei unterschiedliche Aufsätze eine Spitze mit einem gebündelten Strahl und eine Spitze wo der Strahl etwas breiter aus 4 Strahlen besteht. Das Wasser lässt sich seitlich mit einer kleinen Klappe einfüllen oder durch abdrehen des Behälters. 250ml gehen in den Behälter was für eine Anwendung aber auch ausreicht. Eine Anwendung dauert ca. 1-1,5 Minuten. Der Akku hält einfach ewig ich habe erst nach ca. 15-16 Anwendung aufladen müssen! Das Ladekabel hierzu wird mitgeliefert sowie ein Stoffbeutel zum transportieren. Man kann überall im Mund gut an die Zähne ran, die Pumpe geht nicht aus wenn man das Gerät zu schräg neigt! Man kann die Bürste nach Gebrauch im inneren des Wasserbehälters befestigen und hat sie so sicher verstaut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super die Qualität und Verarbeitung sind klasse. Das Gerät lässt sich auch bei längeren Gebrauch gut in der Hand halten und ist ergonomisch. Anfangs ist es eine Umstellung für das Zahnfleisch und es kann zu Rötungen kommen was sich aber die Tagen danach schnell gibt! Ich kann den Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 nur jedem zu 200Prozent weiterempfehlen ich bin total begeistert und überzeugt von dem Produkt!