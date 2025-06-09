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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3826/31
Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque
Vollständige Reinigung in 60 Sekunden
2 Modi, 3 Intensitätsstufen
Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A
250-ml-Behälter
Dank der Quad Stream-Technologie mit ihrer einzigartigen X-förmigen Düse kann mit weniger Aufwand eine größere Fläche schonend gereinigt werden. Dank der präzisen Ausrichtung der sanft, aber gründlich reinigenden Wasserstrahlen können Bereiche erreicht werden, die mit der Zahnbürste allein nicht zugänglich sind – bis in Zahnfleischtaschen von 6 mm Tiefe, in denen sich Plaque ansammeln kann. Dabei werden bis zu 99 % der Plaque schonend entfernt.*
Die Quad Stream Technologie sorgt klinisch nachgewiesen für eine bessere Zahnfleischgesundheit. Der Sonicare kabellose Power Flosser 3000 entfernt Plaque bis zu 2-mal effektiver als Interdentalbürsten und verbessert die Zahnfleischgesundheit bereits nach 2 Wochen**.
Der leicht befüll- und abnehmbare 250-ml-Wasserbehälter fasst genug Wasser für eine vollständige 60-Sekunden-Anwendung und sogar für bis zu 90 Sekunden im Deep Clean-Modus. Kein Nachfüllen während der Anwendung erforderlich! Drehen Sie vor der nächsten Verwendung den Behälter einfach ab, um ihn von oben zu befüllen, oder nutzen Sie die seitliche Einfüllöffnung. Lassen Sie die Öffnung nach Verwendung offen, damit sie trocknen kann.
3.7
von 5
91
Bewertungen
Flosser-Fan
09/06/2025
Deutschland
Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer
Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.
Vorteile
Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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binerich
27/04/2025
Deutschland
Hält was es verspricht
Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
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AnjaS45
17/10/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Super Produkt
Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.
Vorteile
Leichte Anwendung, super Ergebnis
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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In einer Laborstudie mit Quad Stream-Düse bei Zahnfleischtaschen bis zu 6 mm Tiefe
US-Studie mit 372 Teilnehmern aus dem Jahr 2022
im Clean-Modus
basierend auf einer Anwendung pro Tag mit einer Dauer von 1 Minute
in einer In-vitro-Studie, tatsächliche Ergebnisse können variieren
im Vergleich zu einer Handzahnbürste, in einer Laborstudie, die tatsächlichen Ergebnisse können variieren
im Deep Clean-Modus