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Support
HTS5593/12
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Kurzanleitung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Was sind die besten Konfigurationseinstellungen für meinen Netzwerk-Router?
Über welches Ethernet-Kabel verbinde ich meinen Philips Player mit dem Heimnetzwerk?
Wie schnell ist eine Ethernet-Verbindung?
Funktioniert eine 3D-Brille bei Brillenträgern?
Kann ich meinen Philips Player mit meinem PC verbinden um High-Definition-Videodateien zu schauen?
Philips 3D Blu-ray-Player mit 3D-Fernsehgerät einer anderen Marke verwendbar?
Sind normale CDs auf einem Philips 3D Blu-ray-Player abspielbar?
Unterstützt mein Philips Player 3D?
Kann ich ein Philips Blu-ray 3D Ready-Gerät mit meinem Nicht-3D-Fernsehgerät benutzen?
Welche Medienserver funktionieren mit meinem Philips Player?
Warum kann ich die Wiedergabe meiner BD-Disc mit Java nicht fortsetzen?
Sind normale Blu-ray-Discs auf einem Philips 3D-Player abspielbar und werden in 3D wiedergegeben?
Kann der Philips Blu-ray-Player 2D in 3D konvertieren?
Untertitelsprache während der Wiedergabe nicht über die Fernbedienung zu ändern
Vorwärts-, Rückwärts- oder Zeitsuche nicht möglich, während DLNA Verbindung
Was ist BD-Live?
Warum kann ich Videos nicht mithilfe von DLNA auf meinen Philips Player übertragen?
Welche Kapazität benötigt die SD-Speicherkarte für Video On Demand (VOD)?
Wie kann ich die Firmware des Philips Gerätes über die USB-Verbindung aktualisieren?
Leistung meiner DLNA-Übertragung verbessern bei Verwendung des WiFi-Dongles
Wie kann ich die Firmware des Philips Gerätes über die USB-Verbindung aktualisieren?
Zugriff auf Adressleiste wenn ich in NET TV das Internet durchsuche?
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
Kein Video wenn iPod an Philips Dockingstation angeschlossen
"UPG-MCU" wird auf dem Philips Player angezeigt
Untertitelsprache nicht über die Fernbedienung des Philips Players zu ändern
Ich habe das Kennwort meines Philips Geräts vergessen.
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts