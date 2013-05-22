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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS5593/12

3.8

| (12) Bewertungen

Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Heimkino-System HTS5593 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound mit 1000 W bieten, und faszinierender 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe.

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Begeistert von Sound

Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

  • Double Bass-Sound

  • 3D Blu-ray

Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

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Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

12

Bewertungen

2

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

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22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

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Diese Bewertung wurde für HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

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