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Eingestellt

NIVEANIVEA FOR MEN Rasierer

HS8440/23

4.1
| (153) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Sanfte Rasur, gesunde Haut
Der Philips Elektrorasierer passt sich sanft den Konturen Ihres Gesichts an, für eine besonders gründliche Rasur. Spezielle Ringe heben die Haare besser an und bereiten so die Haut optimal auf die Rasur vor. Die neue Rasieremulsion schützt die Haut vor Irritationen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Spendet Ihrer Haut schon während der Rasur Feuchtigkeit

Sanfte Rasur, gesunde Haut

  • Präzisions-Langhaarschneider

Spendet Ihrer Haut schon während der Rasur Feuchtigkeit

Spendet Ihrer Haut schon während der Rasur Feuchtigkeit

NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt über die Scherköpfe auf die Haut aufgetragen und spendet so während der Rasur Feuchtigkeit. Die Rasieremulsion enthält Natural Microtec zum Schutz vor Hautirritationen.

Passt sich schonend den Konturen Ihres Gesichts an

Passt sich schonend den Konturen Ihres Gesichts an

Passt sich sanft den Konturen Ihres Gesichts an, für eine gründliche Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen.

Strafft die Haut und hebt die Barthaare an für eine gründliche Rasur

Strafft die Haut und hebt die Barthaare an für eine gründliche Rasur

Die Scherköpfe verfügen über einzigartige Ringe, die die Haare besser anheben und so zu einer gründlichen Rasur beitragen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

153

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

15/09/2012

Deutschland

Deutschland

Ultimative elektrische Nassrasur

Gute Akkulaufzeit bei ausgiebiger täglicher Rasur von ca. zwei Wochen. Variabel einsetzbar: trocken, mit Nivea Shaving Conditioner, in der Dusche, mit Rasierschaum/-gel/-creme/seife. Klein und handlich. Gefälliges Design.

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Diese Bewertung wurde für HS8440/23 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

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22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Vorteile

Brilliant design does a perfect job.

Nachteile

None

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14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

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Diese Bewertung wurde für HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver verfasst

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Diese Bewertung wurde für HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 