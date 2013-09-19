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mit Natural MICRO TEC
Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.
Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.
4.5
von 5
104
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Hackbo
19/09/2013
Deutschland
Benutzung
Zuviel Verschleiss beim befüllen des Rasierers. Mit freundlichen Grüßen J,Lauschke
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Allmoi
27/09/2011
Deutschland
Gut und Günstig
Guter Preis,schnelle Lieferrung. Sehr gutes Rasierergebniss(Hautschonend und Gründlich)
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douschka
20/05/2012
België
Bon rapport qualité/prix
Le Nivea Gel pour rasoir électrique ne me pose aucun problème. Il faut savoir que je suis allergique à beaucoup de produits pré et after shave, ainsi qu'à beaucoup d'eaux de toilette. Avec le Nivea Gel, aucun problème d'allergie.
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Diese Bewertung wurde für HS800/04 Crème de rasage verfasst
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