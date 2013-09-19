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  • Hautpflegende Rasieremulsion
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NIVEARasieremulsion

HS800/04

4.5
| (104) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Hautpflegende Rasieremulsion
Hautpflegende Rasieremulsion für Ihren Philips NIVEA FOR MEN Rasierer. Die Rezeptur wurde mit Kamille und Vitaminen angereichert. So sieht Ihre Haut gepflegt, frisch und gesund aus.
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Nur für die Philips NIVEA FOR MEN HS8000-Serie

Hautpflegende Rasieremulsion

  • mit Natural MICRO TEC

NIVEA FOR MEN Emulsion-Spendersystem

NIVEA FOR MEN Emulsion-Spendersystem

Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.

Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem

Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem

Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

104

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

19/09/2013

Deutschland

Deutschland

Benutzung

Zuviel Verschleiss beim befüllen des Rasierers. Mit freundlichen Grüßen J,Lauschke

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Diese Bewertung wurde für HS800/04 Rasieremulsion verfasst

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Diese Bewertung wurde für HS800/04 Rasieremulsion verfasst

27/09/2011

Deutschland

Deutschland

Gut und Günstig

Guter Preis,schnelle Lieferrung. Sehr gutes Rasierergebniss(Hautschonend und Gründlich)

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Diese Bewertung wurde für HS800/04 Rasieremulsion verfasst

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20/05/2012

België

België

Bon rapport qualité/prix

Le Nivea Gel pour rasoir électrique ne me pose aucun problème. Il faut savoir que je suis allergique à beaucoup de produits pré et after shave, ainsi qu'à beaucoup d'eaux de toilette. Avec le Nivea Gel, aucun problème d'allergie.

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Diese Bewertung wurde für HS800/04 Crème de rasage verfasst

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