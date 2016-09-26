ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

Zurück zur Routine

20% Rabatt mit Code* B2R20

Jetzt kaufen

  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut
  • Sanfte Rasur, gesunde Haut

Eingestellt

NIVEANIVEA FOR MEN Rasierer

HS8060/24

4
| (48) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Sanfte Rasur, gesunde Haut
NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt, spendet Feuchtigkeit und sorgt für eine glatte Rasur. Die Rezeptur wurde mit Vitaminen und Kamille angereichert; so wird Ihre Haut gepflegt und sieht frisch und gesund aus.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Spendersystem für Rasieremulsion

Sanfte Rasur, gesunde Haut

  • mit Nachfüll- und Ladestation

NIVEA FOR MEN Emulsion-Spendersystem

NIVEA FOR MEN Emulsion-Spendersystem

Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.

Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem

Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem

Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.

Flex Tracker-System

Flex Tracker-System

Der Flex-Tracker passt sich automatisch den Gesichtskonturen an und verhindert somit Hautirritationen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

48

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

26/09/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist zuverkässig und pflegeleicht

Einfach besser als andere: 3 x scheren bei einer Bewegung ist besser als nur 2 x (...und rotierend!!!) Die "Nassfunktion" ist auch ganz toll. Geht auch mal, wenn der Tank leer ist, mit einfacher Seife, die man vorher aufträgt. Darf aber nur in der Not so gemacht werden. - Tolle Flexibilität! Ich bin Fan von Philips!! Auch schon in der Generation vor diesem Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

13/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Gerät.

Eine sehr sanfte Rasur ohne Hautreizung. Eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Philips und Nivea.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

18/07/2012

Suisse

Suisse

Das ist der beste Rasierer

Man hat überhaupt keine gereizte Haut nach der Rasur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 