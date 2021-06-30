Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Kulinarische Werkzeuge fürs Leben
Genießen Sie perfekt gleichmäßige Ergebnisse dank des innovativen Zwei-Klingen-Schneidesystems. Dieser Philips Standmixer HR2181/00 ist Teil der Philips Robust-Serie, einer Kollektion widerstandsfähiger Küchengeräte, mit denen die tägliche Küchenarbeit wieder Spaß macht.
850 W
Glasbehälter (2 l)
Doppelklingensystem
5 Geschwindigkeiten + Impulsfunkt.
Der 2 l Glasbehälter besteht aus hochwertigem Borosilikatglas, das kratzfest ist und die Verarbeitung heißer Zutaten ermöglicht. Die einzigartige ovale Form gewährleistet die perfekte Durchmischung der Zutaten und gleichmäßige Mixergebnisse. Der ovale Glasbehälter passt in die Kühlschranktür, sodass die Zubereitungen ohne Umfüllen gekühlt werden können.
Die automatische Beschleunigungsfunktion erhöht die Geschwindigkeit innerhalb von 15 Sekunden von 0 auf 11.000 Umdrehungen pro Minute. Selbst die schwierigsten Rezepte können so in einem Arbeitsgang verarbeitet werden.
Dank seiner pflegeleichten Oberflächen und dem spülmaschinenfesten Glasbehälter und Zubehör ist der Philips Mixer leicht zu reinigen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.6
von 5
59
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
maus1966
30/06/2021
Österreich
Funktionstüchtig
Hat mich nie im stich gelassen immer funktionstüchtig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst
yanmar
11/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wunderbare Qualität, schwere Ausführung!
Sehr gutes Gerät, schönes Design, atemberaubende Qualität funktoniert super
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst
HOLSCH
11/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wunderbare Qualität, schwere Ausführung!
Sehr gutes Gerät, schönes Design, atemberaubende Qualität funktoniert super
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst
Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst