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HR2181/00
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Wozu dient der kleine Deckel?
Kann ich kochend heiße Zutaten in den Mixbehälter meines Philips Standmixers füllen?
Kann ich die Zutaten während der Verarbeitung mit einem Werkzeug, z. B. einem Teigschaber, umrühren?
Kann ich mit diesem Gerät Kaffeebohnen, Muskatnüsse usw. mahlen?
Wie reinige ich den Becher meines Philips Mixers?
Wie kann ich Zutaten hinzugeben, während mein Philips Mixer in Betrieb ist?