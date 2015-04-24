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Eingestellt
HR2172/00
Außergewöhnlicher Mixer mit langer Lebensdauer
"Standmixer müssen nicht kompliziert sein – im Grunde dreht sich alles um Geschwindigkeit. Dadurch vermischen sich die Geschmacksrichtungen, und es entsteht eine glatte Oberfläche. Ich verwende meinen Standmixer für alles: von Teig und Soßen bis hin zu Suppen und Smoothies". Jamie O.
600 W
Hochwertiger Glasbehälter (2 l)
Innovative ProBlend 5-Technologie mit optimaler Leistung für das Mixen stellt fein gemixte, gleichmäßige Ergebnisse sicher.
Dieses Philips Jamie Oliver-Gerät verfügt über ein besonders benutzerfreundliches Drehrad – wählen Sie 1 für niedrige Geschwindigkeit und 2 für maximale Geschwindigkeit. Die Impulsfunktion eignet sich perfekt zum Zerkleinern von Eis oder Sicherstellen, dass alle Zutaten vor dem Mixen gut verteilt sind.
Der neue Philips Jamie Oliver-Mixer bietet besonders harte Messer mit Titanbeschichtung, damit die gezackten Messer länger scharf bleiben. Dank des 5-Sterne-Messers bereiten Sie im Handumdrehen Teige, Soßen und Smoothies zu und haben Tag für Tag das gute Gefühl, Ihrer Familie gesunde und köstliche Mahlzeiten zu servieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
7
Bewertungen
lkjhkjhkj
24/04/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HR2172/00 Jamie Oliver Blender verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frans3339
24/04/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Φεναρέτη
28/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό μηχάνημα
Το χρησιμοποιώ δυο χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Δυστυχώς, έπαψε να λειτουργρεί, λόγω υπερθέρμανσης και δεν βρήσκω να το αγοράσω ξανά.
Vorteile
Μεγάλη χωριτικότητα
Nachteile
Δύσκολο άδειασμα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-28
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Datum der Benutzung 2019-12-28