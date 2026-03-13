ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Jamie Oliver-Standmixer

Eingestellt

Support

Jamie Oliver-Standmixer

HR2172/00

Jamie Oliver-Standmixer

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Consumer Care Book Philips Jamie Oliver Blender - English (US)

  • PDF Datei, 199.6 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Jamie Oliver Blender HR2172/00 - English (US)

  • PDF Datei, 24.7 kB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Fehlerbehebung