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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ7390/17

4.2
| (199) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Perfektion aus Leidenschaft
"Jeder Tag meines Lebens gleicht einem Rennen und dazu benötige ich die beste Unterstützung: meine Boxen-Crew bei der Arbeit und meinen Philips Rasierer zu Hause. So stehe ich jeden Morgen in der Pole Position." Nico Rosberg, Formel 1-Fahrer für AT&T Williams.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Perfektion aus Leidenschaft

  • AT&T Williams-Design

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit AT&T Williams

Dieser einzigartige Rasierer im Formel 1-Design wurde in Zusammenarbeit mit AT&T Williams entwickelt.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Philips Rasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Komfort-Scherköpfe

Komfort-Scherköpfe

Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

199

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

16/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

exllent shaver

this is best shaver very good its has long battery

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7390 Electric shaver verfasst

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Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7390 Electric shaver verfasst

04/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

one of your best ever

Your only let-down is your inability to provide a necessary spare part for this model

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Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7390 Electric shaver verfasst

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15/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

super

Super perfect shaver from Philips, i like it so much.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 