Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Präzisionsrasiersystem
Der Philips Rasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
3.9
von 5
49
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Vorteile
good quality
Nachteile
none
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver verfasst
Skipsprocket
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7340 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7340 Electric shaver verfasst
gpsdave
22/07/2012
United Kingdom
Quality in a name
I have just purchased my second Philips Electric razor, first one has done stirling service and I was tempted by discount to by another brand. Now 5 months on I have three razors, because I had to purchase another Philips razor, I needed a good shave. The new one is washable and with the latest heads gives a even better shave than my old faithful one. I now look forward to many very good shaves and the old faithful sits in reserve just in case.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7340 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7340 Electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.