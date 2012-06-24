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Eingestellt
Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.2
von 5
45
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
timbarlu
24/06/2012
Deutschland
sehr gut
ich habe schonsechzig Jahre einen Philips Rasierer und rasiere mich heute nach da mit. Ich habe noch nie einen anderen gehabt, das bedeutet ja das Philips für mich der Beste ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lodl
24/06/2012
Deutschland
Das Preisleistungsverhältnis war optimal
Gute Akkuleistung, ca. 14 Tage zu benutzen, kurze Akkuaufladung, ca. 1 Stunde, gute Rasierleistung, gut zu reinigen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wolfgang
10/05/2012
Deutschland
sehr gut
Handlich und zuverlässig. Die Akkuleistung ist auch sehr gut. Nur die Ladezeit für den Akku ist etwas lang.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.