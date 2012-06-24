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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ7310/16

4.2
| (45) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und verlässlich
Da der Philips Rasierer vollständig abwaschbar ist, können Sie ihn nach jedem Gebrauch unter dem Wasserhahn abspülen. Sie können täglich auf eine komfortable und gründliche Rasur vertrauen.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Präzise und verlässlich

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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4.2

von 5

45

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

sehr gut

ich habe schonsechzig Jahre einen Philips Rasierer und rasiere mich heute nach da mit. Ich habe noch nie einen anderen gehabt, das bedeutet ja das Philips für mich der Beste ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer verfasst

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24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Das Preisleistungsverhältnis war optimal

Gute Akkuleistung, ca. 14 Tage zu benutzen, kurze Akkuaufladung, ca. 1 Stunde, gute Rasierleistung, gut zu reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/05/2012

Deutschland

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sehr gut

Handlich und zuverlässig. Die Akkuleistung ist auch sehr gut. Nur die Ladezeit für den Akku ist etwas lang.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 