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Eingestellt
Netzgerät
Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.1
von 5
63
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
LavronBob
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.