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Eingestellt
Lift & Cut
1 Scherkopf
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
4.6
von 5
18
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst
19/07/2011
Deutschland
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Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst
kissi
23/04/2011
Deutschland
mein erster onlinekauf
bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst