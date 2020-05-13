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Eingestellt
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an und ermöglicht so eine flexiblere, sanftere Rasur.
Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Bruma
13/05/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Vorteile
Scheet goed en snel
Nachteile
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.