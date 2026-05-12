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Airfryer Zubehör Grillset XXL
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HD9959/00
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Mit diesem speziellen Philips Airfryer Grillset kannst du all deine Lieblings-Grillrezepte ausprobieren. Grille leckeres Fleisch und Gemüse – einfach, schnell und gesund.
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Welche Art von Backform kann ich im Philips Airfryer verwenden?
Wo befinden sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?
Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?
Warum muss ich die Zutaten in meinem Philips Airfryer schütteln?
Kann ich Backpapier oder Alufolie in meinem Philips Airfryer verwenden?
Meine Philips HomeID App ist abgestürzt
Die Beschichtung der Pfanne/des Korbs des Philips Airfryer löst sich ab
Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch
Hausgemachte Pommes frites aus dem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet.
Speisen aus dem Philips Airfryer sind nicht knusprig/wie erwartet
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