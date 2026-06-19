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Refurbished
Eingestellt
HD2581/00R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
8 Bräunungsstufen
Integrierter Brötchenaufsatz
Kompaktes Design
Der Extraschutz mit automatischer Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.
Mit den 8 Bräunungsstufen kannst du verschiedene Brotsorten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stelle die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereite so deinen Toast genau so zu, wie du ihn magst.
Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken deiner Lieblingsbrötchen oder deines Lieblingsgebäcks.