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  • Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag
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Refurbished

Eingestellt

Daily CollectionToaster – Refurbished

HD2581/00R1

Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag
Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Bräunungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmst du ganz einfach deine Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Mit 8 Bräunungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz

Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag

  • 8 Bräunungsstufen

  • Integrierter Brötchenaufsatz

  • Kompaktes Design

Extraschutz mit automatischer Abschaltung

Extraschutz mit automatischer Abschaltung

Der Extraschutz mit automatischer Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.

8 Bräunungsstufen für individuelle Vorlieben

8 Bräunungsstufen für individuelle Vorlieben

Mit den 8 Bräunungsstufen kannst du verschiedene Brotsorten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stelle die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereite so deinen Toast genau so zu, wie du ihn magst.

Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Gebäck

Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen oder Gebäck

Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken deiner Lieblingsbrötchen oder deines Lieblingsgebäcks.

Technische Daten

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