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Daily Collection Toaster – Refurbished

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Daily CollectionToaster – Refurbished

HD2581/00R1

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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)

  • PDF Datei, 542.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)

  • PDF Datei, 953.8 kB
  • 13 March 2026

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