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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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FastCare CompactDampfbügelstation

GC6722/20

4.5
| (78) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Mit einfach auffüllbarem Wasserbehälter und schnellem Aufheizen. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.
Alle Vorteile anzeigen

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 5,2 bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 300 g

  • Fester Wasserbehälter mit 1,5 l

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Calc-Clean-Behälter inklusive – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten

Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Leicht und kompakt für einfache Handhabung und Aufbewahrung

Leicht und kompakt für einfache Handhabung und Aufbewahrung

Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf das Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

78

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

18/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Είναι άψογο

Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ

Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!

Vorteile

Και φτηνή τιμή με εγγύηση

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.

Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Vorteile

Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή

Nachteile

Κανένα

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Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife