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Max. 5,2 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 300 g
Fester Wasserbehälter mit 1,5 l
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc-Clean erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Kartuschen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf das Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.
Auszeichnungen
4.5
von 5
78
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Dimi2017
18/09/2023
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Είναι άψογο
Με εξυπηρετεί πολύ. Είναι εύκολο στη χρήση. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FastCare Compact GC6722/20 Σύστημα σιδερώματος verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dinaki K
07/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετικό σύστημα ατμοσιδερου τέλειο ίσιωμα δεν τ
Γιατί είναι εύχρηστο οικονομικό και ανθεκτικό και το αποτέλεσμα στα ρούχα τέλειο σε γρήγορο χρόνο !!!
Vorteile
Και φτηνή τιμή με εγγύηση
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Μαρούλα
06/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Κάνει το σιδέρωμα λιγότερο μισητό.
Έχω αυτό το προιόν πολλά χρόνια. Δεν έχει πάθει τπτ, σιδερώνει εύκολα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νερό βρύσης χωρίς να φοβηθείς το βούλωμα. Για μένα που μισώ το σιδέρωμα, είναι το προιόν που έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Vorteile
Αυτονομία , αντοχή, καλό σιδέρωμα , λογική τιμή
Nachteile
Κανένα
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife