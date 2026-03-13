ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

FastCare Compact Dampfbügelstation

Support

FastCare CompactDampfbügelstation

GC6722/20

FastCare Compact Dampfbügelstation

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF Datei, 471.3 kB
  • 13 March 2026

Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU1_[11004]_NCN

  • PDF Datei, 355.6 kB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter