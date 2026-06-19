DynamiQ Modus, intelligenter Dampfausstoß für perfekte Ergebnisse

Der innovativste in Dampfbügeleisen eingesetzte Bewegungssensor DynamiQ erkennt, wie du das Bügeleisen bewegst und wann du es abstellst. Dieser Dampfmodus liefert dir exakt die richtige Dampfmenge genau dann, wenn du sie brauchst, um schnellere Ergebnisse zu erreichen. Der Dampfausstoß startet automatisch, wenn du das Bügeleisen bewegst, und endet, wenn du es nicht mehr bewegst. So genießt du ultimativen Komfort und müheloses Bügeln.