ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
  • Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen

Eingestellt

Azur EliteDampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

GC5033/80

1 Auszeichnung

Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen
Leistungsstarkes und intelligentes Bügeln für schnelle perfekte Ergebnisse. Dank der OptimalTEMP Technologie kannst du alles bügeln – egal, ob Jeans oder Seide, ganz ohne Brandflecken. Der Advanced DynamiQ Dampfmodus sorgt für die perfekte Dampfmenge*
Alle Vorteile anzeigen

Garantiert keine Brandflecken dank intelligenter Dampfausgabe

Unser innovativstes und stärkstes Dampfbügeleisen

  • 3.000 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 65 g/min

  • Dampfstoß von 250 g

  • SteamGlide Advanced Bügelsohle

OptimalTEMP Technologie: garantiert keine Brandflecken, keine Einstellungen

OptimalTEMP Technologie: garantiert keine Brandflecken, keine Einstellungen

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch Kleidung vorsortieren gehört nun der Vergangenheit an. Philips Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP machen das Bügeln einfacher und schneller und wurden von unabhängigen Textilexperten getestet.

Praktische Dampfmodi: DynamiQ, MAX, ECO und OFF

Praktische Dampfmodi: DynamiQ, MAX, ECO und OFF

Wähle aus verschiedenen Dampfmodi: Der DynamiQ Modus liefert automatisch die perfekte Menge Dampf, wenn du sie benötigst. Der MAX-Modus entfernt hartnäckige Falten mit einem leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß. Der ECO-Modus mit einem minimalen, gleichmäßigen Dampfausstoß spart bis zu 20 % Energie, und mit OFF kannst du die Dampffunktion ganz ausschalten

DynamiQ Modus, intelligenter Dampfausstoß für perfekte Ergebnisse

DynamiQ Modus, intelligenter Dampfausstoß für perfekte Ergebnisse

Der innovativste in Dampfbügeleisen eingesetzte Bewegungssensor DynamiQ erkennt, wie du das Bügeleisen bewegst und wann du es abstellst. Dieser Dampfmodus liefert dir exakt die richtige Dampfmenge genau dann, wenn du sie brauchst, um schnellere Ergebnisse zu erreichen. Der Dampfausstoß startet automatisch, wenn du das Bügeleisen bewegst, und endet, wenn du es nicht mehr bewegst. So genießt du ultimativen Komfort und müheloses Bügeln.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen

  2. Im Vergleich zu GC4910