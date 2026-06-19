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Eingestellt
GC5033/80
3.000 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 65 g/min
Dampfstoß von 250 g
SteamGlide Advanced Bügelsohle
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch Kleidung vorsortieren gehört nun der Vergangenheit an. Philips Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP machen das Bügeln einfacher und schneller und wurden von unabhängigen Textilexperten getestet.
Wähle aus verschiedenen Dampfmodi: Der DynamiQ Modus liefert automatisch die perfekte Menge Dampf, wenn du sie benötigst. Der MAX-Modus entfernt hartnäckige Falten mit einem leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß. Der ECO-Modus mit einem minimalen, gleichmäßigen Dampfausstoß spart bis zu 20 % Energie, und mit OFF kannst du die Dampffunktion ganz ausschalten
Der innovativste in Dampfbügeleisen eingesetzte Bewegungssensor DynamiQ erkennt, wie du das Bügeleisen bewegst und wann du es abstellst. Dieser Dampfmodus liefert dir exakt die richtige Dampfmenge genau dann, wenn du sie brauchst, um schnellere Ergebnisse zu erreichen. Der Dampfausstoß startet automatisch, wenn du das Bügeleisen bewegst, und endet, wenn du es nicht mehr bewegst. So genießt du ultimativen Komfort und müheloses Bügeln.
Auszeichnungen
Bewertungen
Auf allen bügelbaren Stoffen
Im Vergleich zu GC4910