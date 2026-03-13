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Azur Elite Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

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Azur EliteDampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

GC5033/80

Azur Elite Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

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Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of conformity Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology GC5033/80 - English (US)

  • PDF Datei, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Elite Steam Iron with OptimalTEMP technology

  • PDF Datei, 368.5 kB
  • 13 March 2026

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