Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
2.600 W
Konstante Dampfleistung von 50 g/Min.
Dampfstoß von 220 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch Kleidung vorsortieren gehört nun der Vergangenheit an. Philips Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP machen das Bügeln einfacher und schneller und wurden von unabhängigen Textilexperten getestet.
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Ein extralanges 3-Meter-Kabel sorgt für maximale Reichweite und Komfort.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst
Für alle bügelbaren Stoffe
Im Vergleich zu GC4910