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  • Bügeleisen der neuen Generation – besser und schneller*
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Eingestellt

Azur AdvancedDampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

GC4932/20

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Bügeleisen der neuen Generation – besser und schneller*
Dank der OptimalTEMP Technologie und dem Dampfausstoß, der bis zu 20 % tiefer in das Gewebe eindringt und so ein schnelleres Glätten* von Falten ermöglicht, können Sie alles bügeln – egal, ob Jeans oder Seide, ganz ohne Hitzeschäden*.
Alle Vorteile anzeigen

Garantiert keine Brandflecken

Bügeleisen der neuen Generation – besser und schneller*

  • 2.600 W

  • Konstante Dampfleistung von 50 g/Min.

  • Dampfstoß von 220 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

OptimalTEMP Technologie: garantiert keine Brandflecken, keine Einstellungen

OptimalTEMP Technologie: garantiert keine Brandflecken, keine Einstellungen

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch Kleidung vorsortieren gehört nun der Vergangenheit an. Philips Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP machen das Bügeln einfacher und schneller und wurden von unabhängigen Textilexperten getestet.

2.600 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

2.600 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Extralanges Kabel für maximale Reichweite

Extralanges Kabel für maximale Reichweite

Ein extralanges 3-Meter-Kabel sorgt für maximale Reichweite und Komfort.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Für alle bügelbaren Stoffe

  2. Im Vergleich zu GC4910