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Azur Advanced Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

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Azur AdvancedDampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

GC4932/20

Azur Advanced Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

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EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4932/20 - English (US)

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  • 13 March 2026

Fast n Furious_IIL_WE_[09374]

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