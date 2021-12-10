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Dampfstoß von bis zu 90 g
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Anti-Kalk
Da ein Nachfüllen dank des extragroßen 220-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Taste ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus dem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit des Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, solltest du bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.
Auszeichnungen
4.7
von 5
94
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Danny90
10/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
Vorteile
Leve, prático, fácil de utilizar
Nachteile
Reservatório de água poderia ser maior
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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08/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
Vorteile
Simplicidade
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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07/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Philips Mitarbeiter(in)
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
Vorteile
Super prático e fácil de usar
Nachteile
Nenhuma
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum Vorgängermodell Comfort