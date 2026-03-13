ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

EasySpeed Dampfbügeleisen

Support

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1742/40

EasySpeed Dampfbügeleisen

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1742/40 - English (US)

  • PDF Datei, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_WE_[642001003277]_NCN

  • PDF Datei, 432.7 kB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter