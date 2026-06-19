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Eingestellt
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1 Allergiefilter
1 abwaschbarer Motorfilter
1 abwaschbarer Schaumfilter
Das Kit enthält einen Allergie-Abluftfilter. Der Filter fängt selbst sehr feinen Staub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in Ihrem Zuhause. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
Das Kit enthält einen abwaschbaren Motorfilter. Dieser Filter bietet eine hohe Filterleistung und verhindert, dass feiner Staub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
Das Kit enthält einen Motoreinlassfilter (Schaumstoff). Dieser Filter bietet zusätzlichen Schutz für den Motor und sollte neben dem abwaschbaren Motorfilter eingesetzt werden. Der Filter kann gewaschen werden und sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
Bewertungen
Kompatibel mit folgenden Philips Produktreihen: PowerPro/PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516