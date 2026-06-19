Allergie-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Das Kit enthält einen Allergie-Abluftfilter. Der Filter fängt selbst sehr feinen Staub auf, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis ist saubere, staubfreie Luft in Ihrem Zuhause. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.