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Das Allergiefilter-Ersatzset ist geeignet für die Philips PowerPro Compact und PowerPro City-Reihen*. Das Set enthält den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.
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